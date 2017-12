In calo Piazza Affari e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -in una giornata priva di direzione in assenza di dati macroeconomici rilevanti. La cautela prevale sul sentiment degli investitori in vista del doppio appuntamento in settimana con la Fed e la BCE.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 57,74 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a 136 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,65%.tentenna, che cede lo 0,23%. In luce, con un ampio progresso dello 0,80%. Debole invece, che registra una flessione dello 0,23%.il, che scende a 22.691 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,21 miliardi di euro, in deciso ribasso (-12,49%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,52 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 216.816, rispetto ai precedenti 244.289 ed i volumi scambiati sono passati da 3,36 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,12 miliardi.Tra i 221 titoli trattati, 102 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 106 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 13 titoli.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,74%),(+1,19%) e(+1,09%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,97%),(-1,63%) e(-1,22%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,76%),(+2,51%),(+2,01%) e(+1,25%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,07%.Crolla, con una flessione del 2,06%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,68%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,42%.Tra i(+4,45%),(+4,19%),(+3,37%) e(+3,33%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,30%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,03%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2%.