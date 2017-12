Italia Independent e Publicis firmano memorandum su Independent Ideas

Italia Independent Group

Publicis

(Teleborsa) -annuncia di aver firmato un memorandum d’intesa conGroupe S.A. – gruppo leader nel marketing e nella comunicazione – per la cessione a Publicis Communication delle quote detenute nella societàS.r.l.La prospettata operazione ha un importante obiettivo strategico in quanto Independent Ideas ha sviluppato una expertise creativa e un portafoglio clienti di elevato standing che, grazie al supporto di Publicis, potrà ulteriormente crescere attraverso il network globale e la struttura manageriale di Publicis.Il memorandum di intesa è vincolante per le parti e prevede che esse sottoscrivano accordi definitivi relativi all’operazione entro i primi mesi del 2018.