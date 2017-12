L'Arabia Saudita riapre i cinema dopo 35 anni

(Teleborsa) - Passa anche per lail processo di cambiamento dell'Arabia Saudita orchestrato daDopo aver fatto cadere il divieto di guida per le donne, l'erede al trono del Paese arabo ha infatti ordinato laA darne l'annuncio il Ministero della Cultura e dell'Informazione, che ha definito l'iniziativa "centrale" per il programma governativo che mira ad "rendere la cultura dei sauditi più ricca ed aperta".Di formazione internazionale, filo-statunitense, Mohammed bin Salman ha preso in mano l'economia dell'Arabia Saudita con l'obiettivo di trasformarla radicalmente entro il 2030.In particolare "", questo il nome del Piano di orientamento strategico presentato ad aprile del 2016 dal Principe, mira a privatizzare diverse strutture dell'Arabia Saudita - tra queste figura il colosso petrolifero Saudi Aramco, che dovrebbe andare in Borsa il prossimo anno diventando l'IPO più grande di sempre - e, soprattutto, a ridurre la dipendenza del Paese dal petrolio.