Mercati cauti nella settimana della Fed e della BCE

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Materie prime

Automotive

Servizi per la finanza

Chimico

Viaggi e intrattenimento

Utility

Leonardo

Tenaris

Fiat Chrysler

Saipem

Fineco

Banco BPM

Snam

A2A

Aeroporto di Bologna

Tod's

Banca Ifis

Zignago Vetro

Enav

Hera

Rai Way

Sogefi

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari.A tenere calmi gli operatori le prossime riunioni di politica monetaria della Fed e della BCE Occhi puntati sull'ennesimo rally del Bitcoin. Leggera crescita dell', che sale a quota 1,179. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.251 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 57,19 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,64%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,83%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,56%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.In luce sul listino milanese i comparti(+1,80%),(+0,86%) e(+0,64%). Tra i peggiori della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,63%),(-0,96%) e(-0,80%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 2,30%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,74%. Buona performance per, che cresce dell'1,34%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,14%.sul rinvio della decisione finale sull'applicazione dell'Addendum sugli NPL cede l'1,78%,l'1,54% nel giorno della presentazione delle offerte vincolanti per il portafoglio da circa 2 miliardi di NPL, denominato Sun . Vendite su, che registra un ribasso dell'1,02%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,92%.di Milano,(+3,52%),(+3,25%),(+2,25%) e(+1,74%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,77%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,79%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,47%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,36%. Debutto amaro per IdeaMi sull'AIM Italia (-2,05%).