Ministri UE in allarme: "Riforma fiscale di Trump contro regole internazionali"

(Teleborsa) - La riforma fiscale voluta dasuscita già alcuni timori.I Ministri delle Finanze europei avrebbero lanciato un avvertimento all'amministrazione Trump sulla sua prevista riforma fiscale , dicendo che questa sarebbe "in disaccordo" con le regole internazionali del libero scambio perché rischierebbe di essere discriminatoria nei confronti delle compagnie straniere.Lo riporta il Financial Times che spiega che iavrebbero inviato una lettera al loro omologo statunitense,In particolare nel mirino dei ministri ci sarebbe la prevista accisa al 20% che colpirebbe anche le importazioni da parte di gruppi USA dalle loro controllate all'estero. Questa avrebbe un impatto sugli "accordi commerciali genuini" e potrebbe essere discriminatoria e in contrasto con regole internazionali del(WTO) - l'Organizzazione mondiale del commercio - , scrivono i ministri.Questa tassa sarebbe anche "incoerente con gli accordi di doppia imposizione già esistenti" perché imporrebbe una tassa sui profitti di una società non residente negliche non ha una stabile organizzazione statunitense, hanno aggiunto.