Mondo TV, nuova licenza in Italia per Robot Trains

Mondo TV

(Teleborsa) -, ha siglato unper la distribuzione su TIIMVISION della prima stagione del cartone animato Robot Trains, composto da 32 episodi da 11 minuti ciascuno attualmente in onda su Dea Kids con ottimi risultati di audience.La licenza prevede la concessione dei diritti SVOD in via non esclusiva anche in mobilità, per i territori di Italia, Vaticano e San MarinoL’accordo rappresenta un passo importante nella strategia di sviluppo della property legata alla serie in quanto, grazie alla diffusione sulla piattaforma della TV on demand di TIM, Robot Trains avrà una ancora più ampia visibilità a supporto dei relativi piani licensing e merchandising.