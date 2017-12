Ottobre nero per il commercio al dettaglio tricolore

(Teleborsa) - Brusca frenata per il commercio al dettaglio italiano.Secondo gli ultimi dati ISTAT, alesono, rispetto al mese precedente,in valore e dell’1,1% in volume. Il dato è decisamente al di sotto delle stime degli analisti che avevano indicato una discesa più contenuta dello 0,1%., dunque rispetto a ottobre 2016, si è registrato invece unin valore e del 2,9% in volume.In dettaglio, su base mensile lehanno registrato una flessione dello 0,9% in valore e dell’1,5% in volume; anche lesono diminuite (-1% in valore e -0,8% in volume).Su base annua, si registra una variazione negativa sia per i(-1,7% in valore e -3,8% in volume), sia per i(-2,4% sia in valore sia in volume).Rispetto a ottobre 2016, le vendite al dettaglio sono scese del 2% nellae del 2,2% nelle