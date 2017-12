Toscana Aeroporti, il 15 dicembre sciopero nazionale e locale

Toscana Aeroporti

Ryanair

(Teleborsa) - Sciopero in vista nel settore aereo per il 15 dicembre prossimo.informa che per il giorno venerdì 15 dicembre 2017 è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da CUB, uno sciopero locale di 24 ore indetto da FILT – CGIL per entrambi gli scali, oltre ad uno sciopero di 4 ore proclamato dalla FIT-CISL di Pisa.Parallelamente sono previsti numerosi scioperi che coinvolgono il trasporto aereo (tra gli altri).A causa di questi scioperi potranno essere possibili modifiche alla normale attività operativa. Saranno tuttavia assicurati tutti i voli di Stato, umanitari e di emergenza, nonché il trasporto di medicinali, merci deperibili, animali vivi e/o generi qualificati come di prima necessità per il rifornimento delle popolazioni e la continuità delle attività produttive.