Trasporto pubblico, Delrio: a Milano, Torino e Napoli una "vera rivoluzione"

(Teleborsa) - Il trasporto pubblico deve diventare "sempre più un obiettivo prioritario di tutto il Paese", ha dichiarato il ministro dei Trasporti,in un'intervista al Corriere della Sera, sottolineando che la "vera rivoluzione" è in corso a Milano, Torino e Napoli mentre Roma resta indietro."Noi siamo pronti a fare la nostra parte e con la sindaca c'è collaborazione. Dopodiché, se vuole la mia opinione, la strada migliore è mettere a gara il servizio". "Abbiamo un ritardo storico non facile da recuperare, un gap di infrastrutture, mezzi e organizzazione che produce danni enormi all'ambiente, alla vivibilità delle nostre città. Ed è una tassa occulta di oltre 1.500 euro l'anno per le famiglie degli 'automobilisti per forza'. Ma non siamo stati certo fermi. Per i prossimi quindici anni, contando anche il cofinanziamento regionale, abbiamo stanziato 10 miliardi di euro che consentiranno di sostituire ogni anno 2.500 autobus vecchi e inquinanti con mezzi di nuova generazione. Negli scorsi 15 anni lo Stato aveva dato 500 milioni".Oggi, 11 dicembre 2017, si terranno a Bologna gli "Stati generali del trasporto pubblico per la mobilità quotidiana" alla presenza del Ministro Graziano Delrio. La giornata di confronto è dedicata a presentare e discutere le misure promosse dal Ministero per la creazione di un sistema di trasporti integrato, sicuro e sostenibile, e favorirne l’utilizzo da parte dei protagonisti, siano essi amministratori pubblici, imprese, associazioni e cittadini, e per chiarire le modalità attuative e i nodi ancora da affrontare.