Trasporto pubblico integrato e sostenibile, "Connettere l'Italia" il nuovo piano del MIT

(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo in campo un nuovo "piano strategico" per la mobilità quotidiana delcheper la mobilità urbana e locale.Le ragioni sono molte:. Tutto ciòper chi è costretto ad usare l’automobile per raggiungere il luogo di lavoro.Unche in soli 3 anni ha messo a disposizione per nuove linee 10 miliardi, dopo che nei 20 anni precedenti gli investimenti di tutti i Governi messi insieme sono ammontanti ad appena 12 miliardi complessivi.Gli ingenti investimenti di questi. E, sonoAncora più impegnativo ilche non ha eguali negli ultimi 50 anni, durante i quali lo Stato aveva investito solo 500 milioni complessivi rivolti al rinnovo del parco mezzi. Negli ultimi 3 anni, invece, sono stati messi a disposizione dal Governo, circa 8 miliardi per il rinnovo del 50% del parco autobus circolante.È quanto è stato presentato oggi (11 dicembre), dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme con Anci, Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Bologna Città Metropolitana e Ram, durante l'incontro pubblico "", promosso all'interno del nuovo piano strategico per la mobilità "Connettere l’Italia", alla