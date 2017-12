Wall Street continua al rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) -. Intanto, la riforma fiscale voluta da Donald Trump suscita alcuni timori tra i ministri delle Finanze europei che lanciani un avvertimento all'amministrazione Trump sul fatto che la riforma è " in disaccordo" con le regole internazionali del libero scambio. L'attenzione degli investitori è focalizzata sullache in settimana svelerà le sue prossime mosse di politica monetaria ilsale dello 0,15%. Piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.657,32 punti. In moderato rialzo il(+0,64%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,74%). Il colosso di Cupertino ha annunciato l'acquisto di Shazam, l'app che riconosce le canzoni. In salita(+1,51%),(+1,34%) e(+1,16%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,80%.per, che cede un piccolo -0,7%., con un calo frazionale dello 0,60%., con un modesto ribasso dello 0,59%.(+6,72%),(+5,79%),(+3,90%) e(+3,56%)., invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,22%.su, che soffre un decremento del 2,80%.per, che registra un ribasso del 2,25%.per, che segna un -1,94%.