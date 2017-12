Asili nido sempre più cari per Comuni e famiglie

(Teleborsa) -che si avvalgono di strutture convenzionate eE' questo il quadro tracciato da un rapporto dell'Istat sulle strutture socio-educative per la prima infanzia. Secondo il rapporto, ell’anno educativo 2014/15, sono stateche offrono servizi socio-educativi per la prima infanzia,I posti disponibili, in tutto 357.786,(i bambini sotto i tre anni residenti in Italia) in lieve aumento rispetto al 22,5% del 2014..Per i servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia irispetto all’anno precedente. Maai costi del servizio: dal 2004 al 2014 la quota è passata dal 17,4 aldella spesa corrente impegnata dai Comuni per i servizi socio-educativi.: al Nord-est e al Centro Italia i posti censiti nelle strutture pubbliche e private coprono il 30% dei bambini sotto i 3 anni, al Nord-ovest il 27% mentre al Sud e nelle Isole si hanno rispettivamente 10 e 14 posti per cento bambini residenti. I bambini sotto i tre anni accolti in servizi comunali o finanziati dai comuni variano dal 18,3% del Centro al 4,1% del Sud.in rapporto al potenziale bacino di utenza. Confrontando i Comuni capoluogo di provincia, lacon 3.545 euro per bambino residente, seguono Venezia con 2.935, Roma con 2.843, Aosta con 2.804 euro; sul versante opposto si trovano i, Reggio Calabria (19 euro per bambino), Catanzaro (38 euro), Vibo Valentia (46 euro).