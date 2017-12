Azimut, avvia ulteriore tranche buyback fino a 50 milioni

Azimut Holding

(Teleborsa) - Il CdA diha deliberato di procedere con un’ulteriore tranche di acquisto di azioni proprie per un controvalore indicativo fino a 50 milioni, e un corrispettivo massimo per azione pari a 30 euro.Quest’ulteriore tranche, spiega il gruppo in una nota, si aggiunge alle altre due già completate nel corso dell’anno da 25 milioni ciascuna, portando così l’ammontare complessivo di acquisto di azioni proprie a raggiungere potenzialmente i 100 milioni.In data 7 febbraio 2017, in seguito all’autorizzazione rilasciata dall’assemblea del 28 aprile 2016 e rinnovata dall’assemblea del 27 aprile 2017, la Società ha comunicato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di n. 28.000.000 di azioni ordinare Azimut Holding S.p.A., pari al 19,55% del capitale sociale, tenendo conto delle azioni già in portafoglio al momento dell’acquisto. Alla data odierna, la Società detiene n. 12.063.037 azioni proprie in portafoglio, pari a circa l’8,4% del capitale sociale, e non vi sono azioni proprie detenute per il tramite di società controllate. Di conseguenza, il quantitativo massimo delle azioni della società acquistabili ad oggi è di 15.936.963 azioni, pari a circa l’11,1% del capitale.