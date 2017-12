Diasorin, ok commercializzazione in Europa di test su pertosse

DiaSorin

(Teleborsa) -ha ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione in Europa del nuovo test molecolare Simplexa Bordetella Direct.Il test, sviluppato per l'identificazione e la rilevazione qualitativa della Bordetella pertussis e della Bordetella parapertussis, è in grado di fornire una risposta rapida attraverso l'analisi del tampone nasofaringeo.Lo fa sapere il gruppo di Saluggia che ha presentato domanda per l'approvazione del test anche da parte della FDA (Food and Drug Administration).L‘organizzazione mondiale della sanità stima che ci siano 50 milioni di casi di pertosse in tutto il mondo ogni anno, causa di 350.000 morti.