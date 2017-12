Digital Magics semplifica governance per favorire crescita e sviluppo

Digital Magics

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberatodi distribuire le deleghe tra i Consiglieri razionalizzando e semplificando l’organizzazione con l’obiettivo di rafforzare il piano di crescita e sviluppo dell’Azienda nonché di valorizzare le competenze dei top manager di cui si avvale.con la responsabilità di indirizzo sui temi relativi alle scelte tecnologiche alla base dell’attività di selezione dei progetti e delle startup.(già Vicepresidente Esecutivo di Digital Magics)(Fondatore e già AD per il Portfolio Development), oltre alla rappresentanza legale della Società e a tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Marco Gay sarà responsabile in particolare delle relazioni istituzionali e dei rapporti con gli investitori, mentre a Gabriele Ronchini farà capo l’attività di investimento e di sviluppo del portafoglio partecipazioni.(già AD per l’Industry Innovation)con delega in particolare alla gestione delle attività di Open Innovation, dei programmi di accelerazione e delle attività di marketing e di comunicazione.(già AD per Corporate & Finance), con responsabilità che includono la gestione di tutte le operazioni di finanza ordinaria e straordinaria. Infine per la centralità nella strategia della azienda, il, per contribuire sempre con maggior intensità alla valorizzazione del portfolio e allo sviluppo del deal flow.