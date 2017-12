ELITE Basket Bond, al via prima emissione obbligazionaria di sistema

(Teleborsa) - Piccole e medie imprese ELITE insieme per finanziarsi. E' nato oggi, 12 dicembre 2017, il primo, un’operazione di emissione contestuale di obbligazioni di durata decennale che coinvolge 10 società italiane della piattaforma internazionale di Borsa Italiana ELITE, che ospita imprese ad alto potenziale di crescita.Lo strumento, fortemente innovativo, è rappresentato dall'emissione di titoli garantiti dalle obbligazioni emesse da società ELITE con identiche caratteristiche in termini di durata e tasso, ma con ammontare differente. Le obbligazioni sono state interamente sottoscritte da uno Special Purpose Vehicle (SPV) che ha emesso un'unica tipologia di titoli di ammontare pari alla somma dei singoli strumenti. I titoli beneficiano inoltre di una garanzia fornita in forma mutualistica dalle stesse società emittenti (credit enhancement). Gli emittenti utilizzeranno i proventi dell’emissione per sostenere investimenti volti alla crescita della propria attività.I titoli dello Special Purpose Vehicle sono stati offerti ad una platea di investitori istituzionali attraverso ELITE Club Deal, la piattaforma di private placement dedicata alle società ELITE, aperta a strumenti di debito, equity e convertibile.I principali investitori dell’operazione sono lache hanno svolto un processo di due diligence e sottoscritto rispettivamente il 50% e il 33% dell’ammontare complessivo dell’obbligazione emessa dallo Special Purpose Vehicle. All'operazione hanno inoltre aderito una serie di altri investitori professionali fra cui Banca IFIS e Zenit SGR., Amministratore Delegato di ELITE ha commentato: “Questa operazione rappresenta una grande innovazione nel panorama degli strumenti alternativi di finanziamento a disposizione delle aziende italiane, offrendo accesso al mercato dei capitali in modo efficiente e contribuendo ad abbassare il costo del capitale per le aziende in sintonia con la missione di ELITE.ELITE Basket Bond valorizza le eccellenze del tessuto imprenditoriale italiano rappresentate in ELITE a conferma della loro qualità anche alla prova dei mercati internazionali dei capitali.ELITE Basket Bond è la prima transazione finanziaria di “sistema”, dedicata a un pool selezionato di imprese italiane di qualità e sono certo che diverrà un modello di riferimento per altri Paesi”.