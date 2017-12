Esplosione gas Austria, Snam: forniture Italia garantite da stoccaggi

(Teleborsa) - A seguito dell’ incidente verificatosi in un tratto di rete in Austria , gestito dall'operatore Gas Connect, "", ma "la sicurezza del sistema italiano è garantita dagli stoccaggi messi a disposizione da Snam". Come previsto in queste situazioni, "il Ministero dello Sviluppo Economico ha dichiarato lo stato di emergenza".Lo precisa con una nota la stessa Snam affermando che "sulla base delle informazioni al momento disponibili, le forniture potrebbero riprendere già nella giornata di oggi, 12 dicembre, se venissero confermate le prime indicazioni sull'assenza di danni alle infrastrutture di trasporto".