Manovra, fervono i lavori. UPB: "Azione programmatica di corto respiro"

(Teleborsa) - Circa mille gli emendamenti alla Manovra messi a fuoco dai gruppi e dalle commissioni della Camera.Su questi la Commissione Bilancio è chiamata dare una sua valutazioni. Ieri 11 dicembre, la stessa Commissione ha dichiarato inammissibili circa duemila emendamenti . Agli emendamenti segnalati si aggiungeranno le proposte di modifica del Governo, attese giovedì 14 dicembre e quelle del relatore. Le votazioni dovrebbero iniziare nella stessa giornata del 14 per proseguire nel fine settimana e chiudersi presumibilmente lunedì 18. L'approdo in A ula dellaè previsto per martedì 19 dicembre.Il Governo starebbe valutando l'aumento della dotazione del fondo per il risarcimento dei risparmiatori vittime di mis-selling (vendita fraudolenta). Un fondo istituito nel corso della prima lettura al Senato,Tra i ritocchi, l'allargamento dell' Anticipo Pensionistico ) sociale, l'estensione della web tax all'e-commerce , stretta sulla durata dei contratti a termine e stop all'aumento da 4 a 8 mensilità dell'indennità per i licenziamenti senza giusta causa.Intanto, l') ha pubblicato il suodefinendo la sua azione programmatica a "corto respiro"."tra le misure più qualificanti" che ha "il pregio di essere permanente la decontribuzione per le assunzioni dei giovani.Le decontribuzioni, scrive l', "rispondono a una duplice esigenza: da un lato, incentivare l'occupazione di quella fascia di popolazione caratterizzata da più elevati tassi di disoccupazione e maggiore precarietà; dall'altro, accompagnare in maniera graduale la conclusione delle due decontribuzioni temporanee adottate nel 2015 e nel 2016 che andranno a esaurimento proprio nel 2018 e che avevano dato risultati apprezzabili anche per i giovani". Secondo l'"questa misura è anche funzionale e interrompe la sequenza di interventi di natura temporanea e a favorire la normalizzazione del mercato del lavoro".Per quanto riguarda il, il Rapporto sulla Manovra sottolinea che è una delle principali fonti di copertura della manovra (1,7 miliardi del 2018 a 3,4 nel 2020) ma la Rottamazione bis premia i meno meritevoli e indebolisce l'obbedienza fiscale.L'ha rivisto al rialzo la sua stima sulla crescita del PIL reale nel 2018 portandolo tra 1,3% e 1,4% rispetto all'1,3% atteso a settembre anche in considerazione degli effetti della Legge di Bilancio.