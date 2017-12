Medici in sciopero per 24 ore: blackout di ospedali e ambulatori

(Teleborsa) -: medici e dirigenti sanitari saranno. L'astensione dal lavoro riguarderà circa 115 mila medici e 20 mila dirigenti sanitari., dato che hanno aderito quasi tutte le sigle sindacali.Il personale sanitario incrocerà le braccia per l'intera giornata per protestare contro ledei medici, con turni massacranti di lavoro, soprattutto nelle sale operatorie, contro, l'esiguità delle risorse destinate aled i ritardi nella stabilizzazione del. a, in Via XX Settembre, a partire dalle ore 11. Chiaro il messaggio dello slogan con l'hashtag #primadivotarepensallasalute. Una protesta che si configura anche come un atto politico per direattuato da tutti i governi in questi ultimi anni.Oltre alla grande manifestazione nella Capitale, ilprevede movimenti di protesta in ogni capoluogo e Regione d'Italia, conIl nucleo centrale della protesta riguarda i, che valgono poco meno di un miliardo, anche se lapotrebbe consentire di recuperare almeno. C'è poi la questione deiprodotti dal totale blocco del turnover degli ultimi anni, che si riflette in ore ed ore di straordinario, scarsezza di ferie, turni notturni e così via.