Nodo NPL, Patuelli (ABI): "confido in duplice riflessione europea senza preconcetti"

(Teleborsa) - Il numero uno dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana,, torna sul nodo degli(crediti deteriorati), affermandoche tenga conto sia delle "argomentazioni" emerse in Italia che in sede europea.E' quanto auspicato in occasione di un convegno organizzato da Intesa Sanpaolo a Bologna, dove ha chiaritoi che "ci sono due consultazioni in atto: quella che si è conclusa il 30 novembre dellae quella sull'presso la BCE conclusa l'8 dicembre"."In questi due desk ci sono dei documenti di tecnica giuridica molto elevata", ha detto, auspicando che "le argomentazioni che sono venute non solo dall'Italia vengano approfondite adeguatamente e poi pubblicati gli esiti".