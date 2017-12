OVS, tra conti e upgrade il titolo brilla

OVS

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,06%.A fare da assist alle azioni, contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Equita sim dopo che ieri la società ha annunciato una forte crescita di Ebitda e ricavi nei primi nove mesi . Il giudizio è stato confermato a "buy" così come il target price a 8 euro dai 5,89 euro delle attuali quotazioni.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 5,8 Euro. Prima resistenza a 5,96. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 5,705.