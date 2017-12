Positivo il Mercato americano

Dow Jones

Nvidia

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,49%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.664,11 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,16%); in frazionale progresso lo(+0,34%).(+2,80%) e(+1,02%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,75%.Tra i(+3,05%),(+2,60%),(+2,42%) e(+1,59%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,13%.Tentenna, che cede lo 0,76%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,60%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,59%.Altra i, si posizionano(+4,08%),(+3,68%),(+2,78%) e(+2,19%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,67%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,23 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,15%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.