Wall Street avvia a due colori

(Teleborsa) -, in cui l'unico dato in agenda è quello sui prezzi alla produzione che si è rivelato in salita come le attese , l'attenzione degli investitori rimane incentrata sullache in settimana svelerà le sue prossime mosse di politica monetaria Intanto torna l' allarme terrorismo dove, ieri 11 dicembre c'è stata è stato l'ennesimo gesto che ha seminato il panico nella Grande mela.Dal fronte societario, i riflettori sono puntati sull'accordo tra Walt Disney e 21st Century Fox per l'acquisto da parte del primo gruppo di asset del secondo sarà annunciato giovedì 14 dicembre., ilche sale dello 0,46% a 24.498,34 punti, proseguendo la serie positiva iniziata la scorsa settimana mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.661,87 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(-0,12%).del Dow Jones,(+2,95%),(+1,44%),(+0,98%) e(+0,93%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,52%.(+2,55%),(+2,47%),(+2,34%) e(+1,35%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,40%.perche segna un -1,55%., con un forte ribasso dell'1,19%.che evidenzia una perdita dell'1,14%.