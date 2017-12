A volte ritornano: altra trimestrale convincente per Blackberry

Blackberry

(Teleborsa) - L' uscita dal mercato degli smartphone continua a confermarsi una scelta vincente per, che oggi ha nuovamente sorpreso in positivo gli analisti.L'ex big statunitense dei telefonini, ora software company focalizzata sulla cyber-sicurezza, ha chiuso ilcon una perdita di 275 milioni di euro, o 52 cent ad azione, in aumento rispetto al passivo di 117 milioni, o 22 cent ad azione, messo a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente.ha invece riportato unche indicava il breakeven.sono scesi da 289 a 226 milioni di dollari, battendo però le stime di 212 milioni. A zavorrarli ancora una volta le vendite di dispositivi portatili, che tuttavia ora non rappresentano più il cuore dell'azienda. In forte crescita, invece, lee diPer l'la società stima unLa trimestrale è stata accolta bene dagli investitori:stanno correndo nel pre-Borsa USA. Da rilevare che fa