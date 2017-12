Bio-on, Kartel entra nel capitale per sviluppo nuove tecnologie

Bio-on

(Teleborsa) -ha siglato un accordo strategico con, che prevede l'ingresso di quest'ultima nel capitale della società, tramite la sua controllante Felofin. In particolare. L'obiettivo e' quello di accelerare lo sviluppo dell'elettronica organica basata sulle tecnologie Bio-on per acquisire una posizione di leadership in questo nuovo settore."L'investimento annunciato oggi rappresenta per noi l'ingresso di un socio strategico - spiega, presidente e ceo di Bio-on - e siamo particolarmente orgogliosi che un marchio prestigioso come Kartell riconosca l'innovazione e le potenzialità delle tecnologie sviluppate da Bio-on. La nuova frontiera dell'elettronica organica rientra da tempo nei piani di sviluppo della nostra bioplastica, un prodotto piattaforma che ha gia' dimostrato di poter essere utilizzato in vari settori industriali per creare prodotti ecosostenibili. Per questo vogliamo condividere la nostra tecnologia con un partner industriale come Kartell che rappresenta l'eccellenza italiana nel mondo"."Sono molto soddisfatto di esplorare il 'futuro' - aggiunge, presidente di Kartell - ed in particolare scoprire nuove tecnologie completamente diverse rispetto ai prodotti che abbiamo realizzato fino ad oggi. Questa partnership e' in linea con le strategie di Kartell sempre alla ricerca di innovazione che possano accompagnare il marchio in un processo di crescita e di evoluzione industriale e di prodotto. Sono allo studio materiali incredibilmente innovativi e noi assieme a Bio-on possiamo partecipare a questa evoluzione".