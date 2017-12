Borse europee indecise in avvio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo l' ok del Senato USA alla riforma fiscale voluta dal presidente degli Stati Uniti d'America,Sostanzialmente stabile l', a 1,184. L'rimane sui 1.263,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 57,81 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 151 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,89%.mostra un timido aumento dello 0,24%,resta sulla parità mentresoffre un calo dello 0,69%.Buona la performance a Milano dei comparti(+2,85%),(+0,54%) e(+0,51%). Il settore, con il suo -0,74%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+2,79%): Barclays ha avviato la copertura con un rating overweight e target price di 16,5 euro. Frazionale la risalita di(+0,55%). Indietreggia, -0,54%, dopo il via libera del CdA alla vendita pro-soluto di due portafogli di crediti in sofferenza per 1,8 miliardi di euro del FTSE MidCap,(+1,92%),(+1,72%),(+1,43%) e(+1,15%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, -1,60%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,43%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,19%.in evidenza+9,22%, dopo l' ok dell'Assemblea a ricapitalizzazione e raggruppamento