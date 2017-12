Brexit, entra nel vivo la fase due. Barnier: non sarà transizione "à la carte"

(Teleborsa) - Entra nel vivo la cosiddetta "fase due" della Brexit dopo il via libera del Consiglio europeo dello scorso 15 dicembre Laha inviato al Consiglio la raccomandazione ad avviare le discussioni sulla prossima fase del divorzio tra Londra e UE, fornendo una serie diTra queste, quella di, giorno in cui termina il bilancio UE 2014-2020.Una raccomandazione, questa, ribadita anche dal capo dei negoziati per l'Unione,, in occasione della conferenza stampa indetta per illustrare le nuove direttive.Barnier ha spiegato che questa deadline serve ad evitare le complicazioni che nascerebbero se Londra rimanesse ancora sottoposta a leggi e obblighi comunitari all'avvio del nuovo budget pluriennale.Il capo negoziatore ha inoltre tenuto a precisare che: dovrà dunque onorare tutti gli impegni.Le direttive indicano inoltre che la Gran Bretagna conti, compresa la Corte di Giustizia europea.A decorrere. Di conseguenza, non sarà più rappresentato nelle istituzioni, nelle agenzie e nei vari organismi dell'UE.