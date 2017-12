Elettra Investimenti, assemblea delibera aumento di capitale

Elettra Investimenti

(Teleborsa) - Via libera dall'assemblea degli azionisti diall'approvazione del piano di stock option destinato a dipendenti, amministratori e/o collaboratori del gruppo e delle società controllate, nel rapporto di una azione per ogni opzione esercitata nel limite di massime 235mila opzioni emesse. L’esercizio delle opzioni è effettuato in determinate finestre temporali e subordinato all'accertamento di determinate condizioni, legate al permanere del rapporto di lavoro con la Società. L'assemblea ha conferito ali poteri necessari ed opportuni per dare attuazione al Piano di Stock option ed in particolare il potere di individuare i destinatari del piano e il numero di opzioni da assegnare a ciascuno di essi.a servizio del piano, in via scindibile e a pagamento con esclusione del diritto di opzione per un importo complessivo di 235 mila euro massimi oltre sovrapprezzo, mediante emissione di un massimo di 235 mila azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi godimento regolare da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option deliberato dall'Assemblea odierna in sede ordinaria.