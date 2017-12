Eni, restaurata la Basilica di Santa Maria di Collemaggio all’Aquila

Eni

(Teleborsa) - Oggi, 20 dicembre 2017, è stata restituita alla cittadinanza aquilana la, completamente restaurata dopo i gravi danni subiti in seguito al sisma del 2009, grazie a un modello unico di collaborazione tra, Soprintendenza, Università italiane e Comune dell’Aquila.I lavori sono stati completati nei tempi previsti. Eni ha messo in campo il proprio know how nei progetti complessi e le tecnologie più avanzate.La Basilica di Santa Maria di Collemaggio è considerata una delle chiese più importanti dell’Aquila, di proprietà del Comune della città, icona della storia dell’architettura medievale.Con il complesso e attento intervento di restauro della Basilica, divenuta nel corso dei secoli un elemento identitario per la cittadinanza, si è restituito agli aquilani il monumento nella sua interezza, rispettandone la sacralità e il significato storico, con interventi che hannoriguardato il consolidamento strutturale con il miglioramento sismico, l’attenta ricostruzione delle parti crollate, il restauro e la ricomposizione degli elementi architettonici e degli apparati decorativi e l’adeguamento tecnologico. All’intervento sulla Basilica si aggiungeanche la riqualificazione dell’adiacente Parco del Sole che sarà completata nella primavera del 2018.