Imprese di autolavaggio, è boom in Italia: +30,4% in 6 anni

(Teleborsa) - Come sempre, sono i numeri a decretare il successo. Dalnel nostro Paese il numero delle imprese di autolavaggio è passato dallequindi, vi è stato un aumento di, che corrispondono ad una crescita del 30,4%: un vero boom. Questi dati, di fonte Cerved, sono resi noti dall’Osservatorio Autopromotec.che è in piena evoluzione. Negli ultimi tempi, infatti, l’innovazione tecnologica che caratterizza il comparto dell’autolavaggio sta procedendo sempre più velocemente. Sulla spinta delle esigenze di economicità e di efficienza ambientale, il settore è attualmente in grado di proporre impianti particolarmente innovativi, come ad esempio quelli che consentono risparmi sull’impiego di risorse idriche, oppure quelli che producono una parte dell’energia mediante pannelli solari termici o alimentati con fotovoltaico.Ovviamente, il boom delle imprese di autolavaggio è sostenuto anche dalla crescita della domanda. Come emerge dall’indagine "2017 European Car Wash Consumer Study" dell’International Carwash Association (ICA) sul mercato dell’autolavaggio in Europa,L'Osservatorio Autopromotec fornisce anche una graduatoria delle regioni in base al tasso di crescita delle imprese di autolavaggio. In testa alla graduatoria delle regioni in crescita negli ultimi sei anni c’è il. In coda alla graduatoria troviamo invece laLa regione in cui al 2016 è presente il maggior numero di autolavaggi è iIn totale, queste quattro regioni ospitano quasi la metà di tutte le imprese di autolavaggio del Paese.