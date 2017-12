Micron Technology sorprende gli analisti. Titolo corre a Wall Street

Micron Technology

(Teleborsa) - La trimestrale migliore delle attese continua a sostenere. Il produttore di memory chip sta correndo al Nasdaq di Wall Street con un guadagno del 4,46%.Ieri sera a Borsa chiusa la società ha alzato il velo sui conti del, riportando undi 2,45 dollari, in forte crescita rispetto ai 32 cent messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente e al di sopra dei 2,20 dollari stimati dagli analisti.Lesono aumentate del 71% a 6,8 miliardi di dollari a fronte dei 6,39 miliardi dello scorso anno.Micron stima un utile per azione adjusted di 2,58 dollari e vendite per 7 miliardi. Gli analisti stimano un utile per azione di 1,95 dollari su ricavi per 6,08 miliardi.