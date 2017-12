Notorious Pictures, accordo con Netflix per distribuzione SVoD di 32 titoli

Notorious Pictures

(Teleborsa) -ha firmato un nuovo accordo conper la cessione dei diritti di trasmissione di opere filmiche in modalità SVoD (Subcription Video on Demand) per due tipologie di contenuto: 4 titoli per la parte Second Pay, la cui diffusione avviene dopo la prima finestra di sfruttamento della Pay TV, e 28 titoli provenienti dalla Library proprietaria di Notorious Pictures.. La concessione dei diritti SVoD sottoscritta con un operatore di riferimento quale Netflix, consente a Notorious Pictures di rafforzare il suo posizionamento come distributore nell’ambito dei digital new media., Presidente e Amministratore Delegato della società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, TV, new digital media), ha così commentato: “L’accordo firmato oggi ci conferma quale partner di riferimento in Italia di Netflix, operatore leader nel mondo nell’Internet entertainment service con oltre 109 milioni di abbonati in oltre 190 paesi con più di 140 milioni di ore al giorno di film tramessi. La diffusione di nuovi titoli e contenuti attraverso la piattaforma di Netflix ci consente di consolidare la nostra presenza nel settore dei new media, ampliando la distribuzione di opere filmiche attraverso il canale SVoD, caratterizzato da rilevanti prospettive di crescita”.