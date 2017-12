Rinnovabili: Terna, Coldiretti e ANBI insieme per lo sviluppo

Terna

(Teleborsa) -, Presidente di, Amministratore Delegato e Direttore Generale di, Presidente dell’(Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue) hanno firmato un Protocollo d’Intesa con il quale le parti coinvolte si impegnano per identificare una strategia di azione per valutare le possibili iniziative di interesse comune finalizzate all'ottimizzazione delle risorse irrigue, all'efficientamento energetico e alla tutela dei territori."Per Terna, che pone laal centro delle sue strategie di investimento, la collaborazione con ANBI e Coldiretti costituisce una grande opportunità per contribuire ulteriormente al processo di transizione energetica in atto - ha dichiarato Luigi Ferraris, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna - . L’unione dei settori di acqua ed energia, infatti, potrà dare vita a grandi sinergie e portare benefici agli utenti elettrici e ai territori, con nuovi progetti in grado di generare valore per tutto il Paese".I principali ambiti di collaborazione definiti dal Protocollo riguardano, da una parte, il disegno di una strategia volta a massimizzare i benefici derivanti dall’impiego della risorsa irrigua attraverso una gestione polivalente. L’intesa prevede, inoltre, l’impegno dei firmatari a identificare le azioni finalizzate all’utilizzo ottimale ed efficiente delle reti idriche e degli invasi per usi idro-potabili, irrigui ed energetici.L'ANBI, a sua volta, è impegnata nella valutazione delle opportunità legate all'uso idroelettrico delle risorse irrigue, coniugandole con i fabbisogni prioritari delle imprese agricole e con la sostenibilità ambientale.ANBI e Terna, dunque, istituiranno in primo luogo un gruppo di lavoro ad hoc composto dai rispettivi rappresentanti, al fine di individuare ipotesi di gestione di risorse idriche che consentano l’uso idroelettrico di impianti già esistenti che debbano essere adeguati o ammodernati per garantirne una migliore efficienza. In un secondo momento ANBI e Terna valuteranno l’implementazione di possibili iniziative volte ad attivare la produzione di energia idroelettrica sufficiente a consentire l’autonomia energetica dei Consorzi di bonifica.Coldiretti, coerentemente con la propria missione istituzionale volta a sviluppare un uso più efficiente delle risorse naturali, a contrastare gli effetti del cambiamento climatico e a valorizzare l’impiego plurimo delle acque in una prospettiva di efficienza energetica, si impegna a collaborare perchè tutte le azioni intraprese dai diversi attori istituzionali rispettino i principi di sostenibilità ambientale, per preservare il patrimonio rurale italiano e favorire la conservazione della biodiversità, tipica della nostra agricoltura.