Wall Street poco mossa in attesa del sì definitivo alla Tax bill

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

JP Morgan

Visa

American Express

Verizon Communication

Microsoft

Micron Technology

Biogen

Lam Research

Dollar Tree

Mercadolibre

(Teleborsa) -, che attende il sì definitivo allaIeri la tanto attesa Tax bill ha ricevuto il pass dal Senato , ma per motivi procedurali deve tornare nuovamente alla Camera per il voto finale, in agenda per oggi. Solo a quel punto potrà essere firmata dal Presidente Donald Trump, diventando legge.Da rilevare che l', uno dei capisaldi della campagna elettorale di Trump,, superando il primato del 1995, anno in cui mise a segno 69 chiusure su nuovi massimi di sempre.Resta ora da capire se e quando scatteranno eventuali prese di profitto: alcuni analisti scommettono sul "Santa rally", ossia su nuovi record natalizi, altri invece credono che entro la fine dell'anno si verificheranno correzioni al ribasso.Dal fronte macroeconomico, in focus le vendite di case esistenti. Ieri i numeri sull' avvio di cantieri e nuovi permessi edilizi hanno sorpreso in positivo il mercato.A pochi minuti dall'opening bell ilviaggia sui livelli della vigilia così come l'e ildel Dow Jones,(+0,86%),(+0,71%),(+0,61%) e(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che comunque limita le perdite entro il mezzo punto percentuale., corre(+4,29%) grazie alla trimestrale. Molto bene anche(+2,05%),(+1,65%) e(+1,09%).Le più forti vendite, invece, si concentrano su(-2,64%).