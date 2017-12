Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 24.726,65 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che archivia la seduta a 2.679,25 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente negativo il(-0,5%); sui livelli della vigilia lo(-0,14%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,38%) e(+0,55%). Il settore, con il suo -0,78%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,15%),(+1,11%),(+1,07%) e(+0,89%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,87%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,30%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,01%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,71%.Tra i(+4,02%),(+2,27%),(+1,97%) e(+1,83%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,37%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,82%.In caduta libera, che affonda del 2,25%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,89%.