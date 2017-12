A Piazza Affari prevalgono le vendite. Pesano i bancari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Scarna l'agenda macro, nel giorno in cui la Bank of Japan ha lasciato lo satus quo sui tassi d'interesse L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 58,09 dollari per barile.lo, che si mantiene a 153 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,94%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,39%, sostanzialmente invariato, che riporta un misero -0,04%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,49%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,47%. Sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede dello 0,47%.Tra idi, in evidenza(+1,96%),(-0,16%),(+0,26%)., invece, si manifestano suche avvia le contrattazioni a -1,85%.con un calo frazionale dell'1,45%., con un calo dell'1,36%.perche segna un calo dell'1,06%.