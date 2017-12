A Piazza Affari regna la cautela

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -recupera terreno rispetto a un avvio depresso e schiva le vendite, in un'Europa che si mostra contrastata.che ha visto solo il dato sulla fiducia imprese in Europa nel giorno in cui la Bank of Japan ha lasciato lo satus quo sui tassi d'interesse l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,187. Lieve aumento dell', che sale a 1.265 dollari l'oncia. Il Petrolio () è sostanzialmente stabile su 58 dollari per barile.senza slancioche negozia con un +0,02%. In lieve salitache registra una plusvalenza dello 0,38%. Pensosa,con un calo frazionale dello 0,56%.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 22.091 punti. Sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 24.438 punti, sui livelli della vigilia.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani suche vanta un incremento del 3,06%.che mostra un incremento dell'1,27%.per, che avanza dello 0,98%.per, che segna un incremento dello 0,98%., invece, si abbattono su, che continua la seduta con -1,83%.che evidenzia un deciso ribasso dell'1,24%., che scende dell'1,23%.scende dell'1,17%.che avanza dello 0,43%, dopo ave annunciato un accordo con i sindacati in seguito all'acquisizione dei rami di attività delle ex Banche Venete.perche è stata multata dall'insieme a, Wind Tre, Fastweb per la fatturazione delle bollette a 28 giorni



perche nel primno giorno di negoziazioni cede il 2%.