Accordo tra Roma Capitale e Ministero Giustizia per impiego detenuti in lavori socialmente utili

(Teleborsa) -in seguito a condanna penale definitiva, mediante la partecipazione a progetti di utilità sociale. E’ l’obiettivo del nuovo accordo tra Roma Capitale e il Ministero della Giustizia. L’intesa è stata siglata dal sindaco, dal presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma,, dal capo dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,, e dal garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale,- L’accordo troverà presto attuazione in un primo intervento che prevede l’utilizzo, in particolare attraverso un’operazione straordinaria di pulizia e restituzione del decoro di parchi pubblici e aree verdi."Roma Capitale promuove ogni tipo di intervento per favorire l’inserimento lavorativo delle persone che si trovano in condizioni di svantaggio. Per questo accogliamo con grande favore un accordo che consente di impiegare coloro che sono sottoposti ad una pena detentiva in attività che favoriscano la reintegrazione sociale e possano portare beneficio alla città, contribuendo alla tutela del nostro patrimonio ambientale", dichiara la Sindaca Virginia Raggi.- "Il protocollo che firmiamo oggi è il primo segnale di innovazione nella pena. Ringrazio Santi Consolo che insieme a noi promuove un modello di pena responsabile proprio perché si sconta con il lavoro di pubblica utilità. Le persone detenute che lavoreranno per la città lasceranno un segnale chiaro di recupero e restituzione alla città”, commenta Gabriella Stramaccioni, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale.