Atlantia inoltra a ministeri spagnoli richiesta autorizzazione all'acquisto di Abertis

Atlantia

Abertis

(Teleborsa) -ha inoltrato ai ministeri spagnoli la richiesta di autorizzazione all'acquisto diQuesta richiesta, spiega la società in una nota, si è resa necessaria in quanto lo scorso 7 dicembre il Ministero dello Sviluppo e il Ministero dell'Energia, del Turismo e dell'Agenda Digitale del Governo spagnolo hanno presentato due istanze alla Commissione Nazionale Spagnola del Mercato dei Valori (CNMV) richiedendo la revoca o l’annullamento dell'autorizzazione dell'Offerta rilasciata da tale Commissione lo scorso 9 ottobre."Dette istanze si basano sull'assenza di una richiesta di autorizzazione da parte di Atlantia ai suddetti Ministeri in relazione alle concessionarie autostradali spagnole controllate, direttamente o indirettamente da Abertis e alla partecipazione di Abertis in Hispasat", spiega ancora il gestore autostradale."Data la rilevanza che i suddetti Ministeri hanno attribuito alla presentazione di tali richieste di autorizzazione da parte degli offerenti, pur reiterando la propria posizione giuridica manifestata nel Prospetto Informativo con data 4 ottobre, Atlantia ha presentato, nell’interesse del mercato, della stessa Abertis e dei suoi azionisti, le suddette richieste di autorizzazione, in segno di rispetto per le Autorità spagnole e di massima disponibilità affinché il procedimento di offerta non sia rallentato.Atlantia desidera reiterare la sua piena fiducia nel buon operato delle Istituzioni spagnole e nella loro valutazione neutrale, efficiente ed oggettiva delle richieste di autorizzazioni, trattandosi altresì di un’operazione comunitaria. Nondimeno, Atlantia si riserva ogni diritto ed azione per la tutela dei propri legittimi interessi e manifesta, rispettosamente, che le richieste di autorizzazione non modificano la propriaposizione giuridica già espressa in merito", conclude il comunicato.