CreVal in difficoltà a Piazza Affari

CreVal

(Teleborsa) -in difficoltà a Piazza Affari. Il titolo scivola del 4,61%. ùIl gruppo ha annunciato di aver esaminato e approvato l’operazione di fusione per incorporazione della sua controllata al 98,55% Credito Siciliano in CreVal. La fusione, che persegue obiettivi di semplificazione ulteriore della struttura organizzativa del gruppo e di riduzione dei costi operativi, era già stata annunciata al mercato lo scorso 7 novembre, nel contesto dell'approvazione del nuovo piano industriale del Gruppo per gli anni 2018-2020.Il Consiglio di Amministrazione ha esercitato inoltre la Delega per l' aumento di Capitale da 700 milioni e ha nominatonuovocon efficacia 1° gennaio 2018.