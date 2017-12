Edison entra nei servizi energetici per la PA

Edison

(Teleborsa) -, tramite la propria controllata Fenice, ha firmato il closing con Energon Esco per l’(ex PVB Solutions), società trentina che opera nella progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione impiantistica ed energetica degli edifici civili, ospedalieri e industriali.Con questa operazione,ad alto valore aggiunto e si pone come punto di riferimento"L’acquisizione di Energon Facility Solutions – dichiara– “è ilanche in segmenti di mercato in cui non era ancora presente, come la Pubblica Amministrazione e i servizi per il terziario. Questa azienda, storicamente radicata sul territorio, con importanti contratti di lungo periodo con la Pubblica Amministrazione, è una scelta coerente con gli obiettivi che ci siamo posti. La conferma del management attuale e l’integrazione con Edison garantiranno stabilità e sono certo che consentiranno un forte sviluppo".L’acquisizione di Energon Facility Solutions offre a Edison l’opportunità di entrare nel segmento di mercato più rilevante per l’efficientamento energetico, quello dei servizi per la Pubblica Amministrazione, che ha un valore di oltre 2 miliardi di Euro all'anno e rappresenta circa il 50% di tutto il settore; e al tempo stesso permette di diversificare le proprie competenze di società ESCO leader nei servizi energetici e ambientali per i clienti industriali, grandi e PMI ed il terziario e con una consolidata presenza in Italia, Polonia, Spagna e Marocco.