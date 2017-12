FNM, prestito dalla BEI per acquisto materiale rotabile

FNM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato la(BEI), finalizzato al reperimento diBEI, si legge in una nota, si impegna a concedere a FNM risorse finanziarie per un importo massimo pari a 50 milioni di euro, ed in ogni caso non superiore al 50% del costo del Progetto di acquisizione di materiale rotabile.Il CdA ha inoltre dato il via libera all'acquisizione, da parte di FNM Autoservizi (interamente controllata da FNM), del 50% del capitale dell'Azienda Trasporti Verona per un corrispettivo pari a 21 milioni di euro.