Intesa Sanpaolo raggiunge accordo con i sindacati. In uscita 9 mila persone

(Teleborsa) -mostra frazionali rialzi a. Le azioni del gruppo bancario mostrano una salita dello 0,45%.La banca ha raggiunto un accordo con le Organizzazioni Sindacali. L'accordo fa seguito a quanto già concordato in relazione all' acquisizione dei rami di attività delle ex(Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) e che prevede in particolare la disponibilità del Gruppo a:, presentate da circa 7.500 persone nell'ambito del Fondo di Solidarietà, con le ultime uscite previste entro il 30 giugno 2020;, prestando attenzione alla Rete, alle Aree svantaggiate del Paese e ai nuovi mestieri, comprese assunzioni di categorie protette (collocamento obbligatorio) e tenendo conto delle persone con contratto a tempo determinato ad oggi in servizio;, ovvero contratto combinato tra rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato part time e rapporto di lavoro autonomo in capo alla stessa persona, per svolgere attività di consulente finanziario previa iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.Pertanto, le uscite volontarie complessive saranno pari a circa 9.000 persone, di cui: -; -; -Il differimento delle uscite fino al 30 giugno 2020 e la riduzione della permanenza media nel Fondo di Solidarietà consentono di ottimizzare gli oneri per le uscite volontarie previsti a carico del Gruppo Intesa Sanpaolo da contabilizzare nel quarto trimestre 2017,e alle circa 100 assunzioni a tempo indeterminato rivolte ai tempi determinati in servizio presso i rami di attività delle ex Banche Venete al 25 giugno 2017.