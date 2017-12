La Manovra approda alla Camera

(Teleborsa) - Dopo il via libera della commissione Bilancio di Montecitorio e diversi slittamenti la legge di Bilancio , sulla quale ci si aspetta che il governo ponga la questione di fiducia, approda alla Camera. Le votazioni dovrebbero cominciare dopo le 13 mentre il varo finale è atteso per domani 22 dicembre. Il testo passerà poi al Senato.Tra le principali novità, ci sono il bonus bebè e la norma sui figli a carico. Per quanto riguarda il, l'emendamento prevede che per i bambini nati o adottati nel 2018 sarà pieno, ma verrà erogato solo per il primo anno di età e non più per 36 mesi. La norma riguarderà circa 280 mila famiglie nel 2018, il 50% con ISEE non superiore a 7.000 euro e il 50% con ISEE compreso tra 7.000 e 25.000 euro.Relativamente aiè stata spostata da 2.840 a 4.000 euro la soglia di reddito annuo, che consente ai figli di restare a carico dei genitori. L'aumento della soglia dovrebbe valere per i ragazzi entro i 24 anni di età. Oltre quell'età, dovrebbe rimanere in vigore l’attuale soglia di 2.841,51 euro.