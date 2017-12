Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi al rialzo a Wall Street, dopo l'approvazione della riforma fiscale di Donald Trump. Diversi gli spunti macro di oggi, tra cui spicca l'aggiornamento sul PIL Usa relativo al terzo trimestre che è stato rivisto al ribasso Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,45% a 24.836,99 punti; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 2.691,85 punti. Leggermente positivo il(+0,42%), come l'S&P 100 (0,6%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,14%),(+1,06%) e(+0,88%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,77%.Tra i(+3,37%),(+2,38%),(+1,77%) e(+1,62%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,65%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,59%.Tentenna, che cede lo 0,54%.(+5,15%),(+3,73%),(+3,50%) e(+3,25%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,72%.In apnea, che arretra del 2,88%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,32%.