Mondo TV: concluso accordo con Clean Paper su Robot Trains

Mondo TV

(Teleborsa) - Clean Paper Converting ha acquistato dauna licenza per il territorio di Italia, San Marino e Vaticano per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie TVs per la produzione di fazzoletti di carta e altre tipologie di articoli simili.; l’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito e di royalties da parte di Clean Paper a favore di Mondo TV per le vendite eccedenti l’importo del minimo garantito.