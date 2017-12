Permira rileva La Piadineria da IDeA Taste of Italy

DeA Capital

(Teleborsa) -passa. La società di investimento ha infatti sottoscritto un accordo vincolante con, fondo italiano specializzato nel settore agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR per acquisire il controllo del Gruppo italiano specializzato in "fast casual" con 165 punti vendita e un tasso annuo di crescita del fatturato di oltre il 40% negli ultimi quattro anni.DeA Capital Alternative Funds è controllata al 100% da, società del Gruppo De Agostini attiva nell’Alternative Asset Management.Nessun accenno ai termini finanziari dell'operazione., Managing Director di IDeA Taste of Italy, ha commentato: "Siamo contenti di aver accompagnato l’azienda in un percorso di crescita organica e per linee esterne così importante, collocandola in una posizione di leadership nel segmento della ristorazione fast casual in Italia. Confermiamo il nostro impegno a partecipare a una ulteriore fase di sviluppo della società portata avanti da Permira insieme a un management di cui stimiamo competenza e solidità".