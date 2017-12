Pirelli, CdA approva programma EMTN fino a 2 miliardi di euro

Pirelli

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha(Euro Medium Term Note) per l’emissione di prestiti obbligazionari senior unsecured non convertibiliL’adozione del programma EMTN, si legge in una nota della big dei pneumatici, risponde all’obiettivo di una costante ottimizzazione della struttura finanziaria di Pirelli e consente di cogliere tempestivamente favorevoli finestre sul mercato obbligazionario.Nell’ambito di tale programma, il CdA ha autorizzato l’emissione, da eseguirsi entro il 31 gennaio 2019, di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare presso investitori istituzionali, per un importo complessivo massimo fino a un miliardo di euro. I titoli di nuova emissione potranno essere quotati in uno o più mercati regolamentati.