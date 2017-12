Saipem continua a macinare guadagni. Miglior titolo del FTSE Mib

Saipem

(Teleborsa) - Ancora una seduta positiva per, cheportandosi in cima al FTSE Mib di Piazza Affari.Il colosso dei servizi per l'industria petrolifera sta viaggiandocon un rialzo del 2,64% a 3,726 euro.Prosegue dunque la: la performance a sei mesi indica infatti un apprezzamento del titolo di oltre il 15%. Più che positiva anche la performance a una settimana (+9,2%).Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,762 e successiva a quota 3,874. Supporto a 3,65.