Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,23% a 24.782,29 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.684,57 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(0%); in frazionale progresso lo(+0,32%).(+2,08%),(+0,85%) e(+0,71%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,19%.del Dow Jones,(+3,28%),(+2,29%),(+1,95%) e(+1,62%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,68%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,04%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,95%.Tentenna, che cede lo 0,92%.(+5,23%),(+4,34%),(+3,63%) e(+3,49%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,37%.In apnea, che arretra del 3,41%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,28%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,91%.